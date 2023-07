Une enquête dévoile les casseroles de 777 Partners, propriétaire du Red Star

Wanderland .

La société d’investissement américaine 777 Partners, propriétaire du Red Star – malgré la grogne des supporters – depuis mai 2022, est mise en cause dans une longue et brûlante enquête publiée par le média norvégien Josimar . En plus du club de Saint-Ouen, 777 Partners possède le Genoa, le Standard de Liège, le Hertha Berlin, Vasco de Gama, 20% des parts du Melbourne Victory (mais 70% d’ici 2028) et une petite part du Séville FC. Soit sept clubs dans sept pays différents et trois continents.…

EL pour SOFOOT.com