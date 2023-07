information fournie par So Foot • 08/07/2023 à 13:01

Une cible de l’OL file à l’AC Milan

Ce n’est pas anodin.

Convoité et courtisé par l’Olympique Lyonnais, Christian Pulisic devrait finalement atterrir de l’autre côté des Alpes. The Athletic avance ce samedi matin que l’AC Milan et Chelsea ont trouvé un accord pour le transfert de l’international américain. Pour s’offrir les services du joueur de 24 ans, le club lombard aurait proposé 22 millions d’euros, bonus compris, ainsi qu’un pourcentage à la revente aux Blues .…

