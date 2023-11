Une banderole des Bad Gones vise John Textor

À chaque semaine sa banderole.

Si les joueurs ont finalement tourné le dos à la tribune après une énième tentative de prise de parole du capo des Bad Gones et un match nul face à Metz, leur entraîneur Fabio Grosso a, quant à lui, accepté de venir s’exprimer devant des supporters au pouvoir et à l’influence fluctuante. Sauf que dans tout ça, un homme semble en mesure de concentrer toute la colère sur lui, plus que les joueurs, le staff ou les mauvais résultats : le propriétaire John Textor. Le problème, c’est que comme il a été suspendu un mois au Brésil, il a décidé de boycotter le Groupama Stadium et a demandé à Tony Parker de faire le boulot à sa place.…

JF pour SOFOOT.com