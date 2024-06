Une ancienne photo de Kvaratskhelia jeune, en compagnie de Ronaldo, ressurgit

La photo souvenir par excellence.

En 2013, Khvicha Kvaratskhelia avait 12 ans. Cette année-là, Cristiano Ronaldo était à Tbilissi, capitale de la Géorgie, pour inaugurer l’académie du plus grand club local, le Dinamo Tbilissi. Cette photo datant d’il y a plus de 10 ans a ressurgi sur les réseaux sociaux, juste avant le duel entre la Géorgie et le Portugal, en clôture du groupe F et de la phase de groupes de l’Euro 2024.…

AL pour SOFOOT.com