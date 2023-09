information fournie par So Foot • 16/09/2023 à 11:24

Une action de militants écologistes empêchée durant Allemagne-France

Pas de mise au vert.

Comme beaucoup d’évènements sportifs ces dernières années, Allemagne-France a failli être perturbé pendant quelques instants. Selon L’Équipe , quatre militant écologistes, deux du mouvement français Dernière Rénovation, et deux de son pendant allemand, Letzte Generation, étaient présents au Signal Iduna Park de Dortmund, mardi dernier. Arborant un t-shirt où l’on pouvait lire « One common goal » (« un but commun » en français), ils ont été repérés puis interpellés. D’après les informations du quotidien, une des participantes françaises a été interrogée directement dans l’enceinte, avant d’être relâchée.…

LT pour SOFOOT.com