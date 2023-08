Un Y qui veut dire Yoro

Décisif sur les deux buts lillois ce jeudi soir face à Rijeka (2-1) alors qu'il n'était pas titulaire au coup d'envoi, Leny Yoro a vécu une soirée de rêve pour sa première soirée européenne. Comme si le jeune défenseur central nordiste était programmé pour ce genre de rendez-vous.

Ce jeudi soir face à Rijeka, Leny Yoro a prouvé au monde entier qu’il n’y avait pas besoin d’être majeur pour sortir une prestation majuscule. Celui qui fêtera ses 18 piges le 13 novembre prochain s’est offert à lui et au LOSC – son club formateur et de cœur, un joli cadeau en avance à son LOSC : son premier but chez les pros à l’orée du temps additionnel en barrage aller de la Ligue Europa Conférence est synonyme de victoire et d’avantage avant le retour la semaine prochaine. Un coup de tête gagnant sur un centre d’Ivan Cavaleiro qu’il n’a pas trop su comment célébrer, s’en allant alors haranguer avec hargne le capo des ultras lillois. Tout en libérant cette rage qui l’habite, celle qui l’a mené d’ores et déjà à avoir une place dans la rotation lilloise depuis plus d’un an sans que personne n’ait grand-chose à y redire.

