information fournie par So Foot • 25/05/2023 à 13:21

Un ultra barcelonais viré du stade après avoir fait un salut nazi

Un jour, une histoire en Espagne.

Après les insultes racistes visant Vinícius Júnior, c’est au tour de Rodrigo de Paul. Ce mercredi soir, lors du match entre l’Espanyol Barcelone et l’Atlético de Madrid, (3-3), lors de la 36 e journée de Liga, un ultra barcelonais a été vu en train de réaliser un salut nazi à l’encontre du Madrilène. L’action a été captée par les caméras du diffuseur du match. Le supporter placé au premier rang aurait traité Rodrigo de Paul « d’ivrogne » et de « fils de pute » comme le rapporte Marca . La sécurité du RCDE Stadium a identifié l’individu, et celui-ci a été éconduit de l’enceinte. L’intéressé n’a pas opposé de résistance.…

TJ pour SOFOOT.com