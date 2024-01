Un triplé de Milik qualifie la Juve en demi-finales de Coppa

Foto Fabio Ferrari/LaPresse 11 Gennaio 2024 - Torino, Italia - sport, calcio - Juventus vs Frosinone - Coppa Italia Frecciarossa 2023/2024 - quarti di finale - Juventus Stadium. Nella foto: Arkadiusz Milik (Juventus FC) esultanza goal 3-0 January 11, 2024 Turin, Italy - sport, soccer -Juventus vs Frosinone - Coppa Italia Frecciarossa 2023/2024 - quarter finals - Juventus Stadium . In the pic: Arkadiusz Milik (Juventus FC) scores goal 3-0 - Photo by Icon Sport