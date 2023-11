Un supporter raconte ce que l’Inter Miami a perdu depuis l’arrivée de Messi

Mais où est le vrai football ?

Mike Longin, membre d’un groupe de supporters de l’Inter Miami, a témoigné pour le Guardian sur les changements structurels de la franchise floridienne depuis l’arrivée de Lionel Messi. Un des changements majeurs selon lui est la relation entre le club et ses supporters : « C’est différent maintenant. On était un petit club, mais on est passé d’une atmosphère familiale à une atmosphère professionnelle en peu de temps. » Mike Longin raconte même avoir déjà bu une bière avec David Beckham, président de l’Inter Miami, mais qu’aujourd’hui, l’ambiance au stade a changé, et ce, même avant les rencontres au DRV PNK Stadium.…

LP pour SOFOOT.com