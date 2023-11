Un supporter parisien raconte l’attaque milanaise : « Au début, on a cru que c’était les flics »

Ça commence à faire beaucoup.

Une nouvelle fois, le monde du football a été le théâtre de débordements inadmissibles dans les rues de Milan lundi soir. Des fans des Rossoneri ont ainsi attaqué des supporters parisiens en terrasse d’un restaurant, blessant grièvement l’un d’entre eux. Un témoin présent sur les lieux de l’attaque a raconté au Parisien cette soirée gâchée et la surprise qui a été celle des Parisiens : « Au début, on a cru que c’était les flics, mais en fait ils étaient équipés de barres à mine. Ils ont commencé à sortir des fumigènes et on s’est rendu compte qu’il s’agissait de supporters rossoneri ».…

Photo : Andrea Chazy à Milan.

JF pour SOFOOT.com