Un supporter parisien poignardé, Milan-PSG sous haute tension ?

La nuit dernière, un groupe d’ultras milanais a attaqué des supporters parisiens dans le quartier des Navigli de Milan. Un fan du PSG a reçu des coups de couteau et a été transporté en état d’urgence à l'hôpital, illustration extrême de la tension naissante entre fans milanais et parisiens.

Le calme apparent qui règne en ce mardi après-midi sur les rives pavées des Navigli, un quartier connu pour ses canaux artificiels basé dans le sud-ouest de Milan et où les couples se prennent en photo sur des pontons et les touristes boivent des coups en terrasse, tranche avec le KO ambiant de la veille. « On a fermé le rideau de l’établissement au bon moment, glisse une restauratrice du coin. Comme tout le monde ici, on a entendu le bruit, regardé aux fenêtres ce qu’il se tramait puis ce matin, on a découvert les vidéos . » Ce bazar, qui s’est produit en fin de soirée vers minuit et qui n’a duré qu’une dizaine de minutes, a débuté par le jet d’un pétard annonçant de par son explosion l’arrivée d’une petite centaine d’ultras milanais, comme le raconte le Corriere della Sera. Toute vêtue de noir, la horde de supporters milanais s’est élancée sur les tifosi parisiens présents en balançant chaises et n’importe quel objet à proximité, obligeant les fans rouge et bleu à la fuite. Dans la cohue, un supporter du club de la capitale âgé de 34 ans a reçu « plusieurs coups de couteau au niveau des jambes » , comme l’ont indiqué les autorités locales dans un communiqué, et a terminé la nuit dans un état grave mais stable au Policlinico de Milan, le plus ancien hôpital de la capitale de la mode.

07.11.2023, Curva Sud Milano🇮🇹 attack PSG🇫🇷 in Milano https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/GM6pSSFJpe…

Par Andrea Chazy, à Milan pour SOFOOT.com