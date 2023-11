Un supporter handicapé dénonce le fonctionnement de la billetterie de l’OM

Christian est handicapé et fan de l’OM. Ce jeudi matin, alors que Marseille affronte l’AEK Athènes en Ligue Europa dans la soirée, il a pris la parole sur RMC pour y dénoncer le fonctionnement de la billetterie de son club. Il explique notamment qu’il n’est pas possible de réserver des places pour personne à mobilité réduite (PMR) sur le site internet du club. Il doit donc se rendre à la billetterie du Vélodrome les jours de match (sachant que les parkings ne sont pas ouverts sans réservation) et espérer qu’il reste une des 42 places dédiées. « Voir que le club agit de cette manière-là, me dire de m’abonner si je ne suis pas content, c’est quand même moyen. Dans ces cas-là, qu’ils me payent l’abonnement » , a-t-il lancé.

Pour une fois, il aimerait que son club prenne exemple sur le PSG, qui dispose d’un espace PMR sur son site. L’autre solution est de passer par l’association Handifan Club qui dispose de 550 places. Sauf que ce quota est quasiment rempli par des abonnés, il ne reste donc plus grand-chose aux fans occasionnels. Contacté par RMC, l’OM a assuré que depuis septembre, il est possible de préréserver des places PMR par téléphone. Mais tous les agents ne sont pas au courant. Le club s’est donc engagé à faire passer le message et à ouvrir des discussions quant à une augmentation du nombre de places attribuées aux personnes handicapées.…

LT pour SOFOOT.com