information fournie par So Foot • 22/01/2024 à 19:20

Un supporter de l’Udinese banni à vie après les insultes racistes contre Maignan

L’enquête avance doucement.

Les investigations se poursuivent après les insultes racistes envers Mike Maignan samedi soir, lors de la rencontre entre l’Udinese et l’AC Milan. Ce lundi, l’un des supporters du club d’Udine à l’origine des cris racistes a été identifié grâce notamment à des vidéos publiées sur les réseaux sociaux par d’autres fans. On y voit ce dernier crier à douze reprises « negro di m… ». L’homme de 46 ans, originaire de la province d’Udine et connu des services de police, serait en fuite.…

TB pour SOFOOT.com