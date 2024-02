Un supporter de Bordeaux agressé pour avoir suivi Éric Zemmour et le RN sur Instagram

C’est une histoire entre foot et politique qui s’est passée en marge de la rencontre entre Amiens et Bordeaux, en début de semaine. Le Figaro raconte qu’un adolescent de 17 ans, membre du groupe de supporters des Ultramarines, a été victime de violences dans le car sur le chemin du retour. La raison ? « Des divergences d’idéologie politique » , a expliqué le parquet de Bordeaux au quotidien, qui développe que ce sont deux fans âgés de 23 et 24 ans qui ont découvert que le jeune homme suivait et soutenait Éric Zemmour, président de Reconquête !, et le Rassemblement national sur Instagram.

Ce supporter bordelais a alors été molesté, déshabillé et expulsé du car au péage de Virsac, en Gironde. Après avoir passé 45 minutes seul dehors, il a été découvert torse nu et sans ses affaires, alors que sa mère avait pu le géolocaliser grâce à ses écouteurs, apprend-on par Le Figaro . Trois jours d’ITT ont été prescrits à la victime et les deux agresseurs ont été placés en garde à vue, ce mardi à 16h20, à la suite de l’ouverture d’une enquête pour « violences volontaires » et aggravée de trois circonstances, car les faits ont été commis en « réunion, sur une personne mineure et à l’extérieur d’une enceinte sportive en relation avec une manifestation sportive ». Il va être question de savoir pourquoi personne dans le car n’a réagi pour protéger la victime, alors que Florian Brunet, leader des Ultramarines, a expliqué n’avoir « rien à déclarer » au journal.…

QF pour SOFOOT.com