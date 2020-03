Un supermalus pour financer les ventes de voitures électriques

Le nouveau système de mesures des émissions polluantes, réalisées en roulant (WLTP) et non plus reconstituées en laboratoire (NEDC), devient la pierre angulaire de la taxation automobile. Au 1er mars, le journal officiel a confirmé ce que l'on savait déjà pour le malus écologique jusqu'à 200 grammes de CO2, mais a précisé quelle serait l'ampleur des pénalités au-delà. L'idée est bonne, car elle est supposée refléter un usage réel du véhicule.Mais, instrumentalisée par les services fiscaux, elle façonne l'attractivité d'une offre commerciale qui conduit à la paupérisation définitive du marché français. Plus personne demain ne songera à acheter une voiture grande, lourde ou puissante, ou les trois à la fois, tant le malus automobile va laminer ce que l'on considère comme normal juste au-delà de nos frontières. Mais en France, on fait mieux que les autres avec une certaine logique, il n'y a plus depuis longtemps de voitures, à une ou deux exceptions près, au-dessus de 200 grammes.Lire aussi « Supermalus, la paupérisation de l'automobile française en bonne voie »Pour les acheteurs potentiels de ces véhicules, l'idée d'avoir à acquitter un malus supérieur à 12 000 euros à partir de 200 g de CO2 va en révulser plus d'un, mais les services de Bruno Le Maire et de Gérald Darmanin comptent bien sur leur générosité pour alimenter les caisses des primes accordées aux voitures électriques. À raison de 6 000 euros cette...