information fournie par So Foot • 13/06/2023 à 15:19

Un Sud-Coréen bientôt au PSG

Lee est approuvé.

Lancé dans son mercato, le Paris Saint-Germain s’apprête à boucler une première signature, en la personne de Lee Kang-in. D’après Relevo , les Parisiens et Majorque seraient en effet en négociation avancées concernant l’arrivée prochaine du Sud-Coréen. De son côté, L’Équipe précise que le joueur a passé ses tests médicaux à Paris et estime le montant du transfert à 20 millions d’euros. L’ailier passé par Valence de 2018 à 2021, était sur les tablettes de l’Atlético de Madrid, d’Aston Villa, de Burnley et de Wolverhampton.…

TJ pour SOFOOT.com