Un sondage ternit l'image de Kylian Mbappé dans l'opinion publique

Comme tout homme politique, Kylian Mbappé a le droit à ses sondages.

En plein feuilleton estival avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé voit sa côte de popularité en pâtir, d’après un récent sondage. Selon une enquête réalisée par Odoxa pour RTL et Winamax , le n°7 du PSG voit son image décroitre dans l’opinion des Français. L’enquête, qui a questionné « 1 005 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 419 amateurs de football » entre le 5 et le 6 juillet 2023, affirme que 70% de l’ensemble des Français questionnés le trouvent « sympathique » , contre 80% en 2019 pour la même question posée, soit une baisse de 10 points (79% contre 88% en 2019 chez les amateurs de football).…

MA pour SOFOOT.com