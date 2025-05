Un sondage contesté symbole de la fébrilité au RN autour de Marine Le Pen

Marine Le Pen (d) et Jordan Bardella en meeting à Narbonne (Aude), le 1er mai 2025 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Un sondage Ifop dans lequel Jordan Bardella est testé comme candidat à la présidentielle et dont le commanditaire est financé par un milliardaire conservateur... il n'en fallait pas plus au RN pour y voir une volonté de déstabilisation, signe de la fébrilité depuis le jugement qui empêche pour l'heure Marine Le Pen de se présenter en 2027.

Lundi, le député RN Jean-Philippe Tanguy crée un petit émoi dans le microcosme en affirmant sur Europe1/Cnews avoir "dû intervenir sur une tentative de ne pas tester Marine Le Pen dans un sondage, pour créer des polémiques et affaiblir le camp national qui est en train de gagner".

L'histoire démarre le 27 avril quand Hexagone, qui se présente comme un observatoire voulant mettre "la France en chiffres", annonce sur X "une grande enquête exclusive d'intentions de vote pour la présidentielle, 10.000 répondants interrogés, des seconds tours ..." Avec pour accompagner ce teasing la photo de 14 leaders politiques dont Jordan Bardella mais pas Marine Le Pen.

"Comme Marine Le Pen était déclarée inéligible (ndlr: par le jugement du tribunal correctionnel de Paris le 31 mars dont elle a fait appel), on a eu l'idée de tester Jordan Bardella", explique à l'AFP Paul Cebille, un des trois membres de Hexagone.

"Nous étions davantage intéressés par la sociologie des électorats (en fonction de l'âge, des convictions religieuses, de l'orientation sexuelle, etc.), ce que permet la taille de l'échantillon, que par la course aux petits chevaux", assure-t-il, en se défendant de toute volonté d'effacer Marine Le Pen.

Cela n'a pas été perçu comme tel par M. Tanguy qui voit derrière ce sondage la main du milliardaire Pierre-Edouard Stérin. Moins connu que Vincent Bolloré, ce catholique qui a fait fortune avec les Smartbox, milite également pour une révolution conservatrice par une "union des droites".

Tout en reconnaissant être financé par M. Stérin, Hexagone assure ne pas faire partie de son projet Péricles, acronyme de "Patriotes Enracinés Résistants Identitaires Chrétiens Libéraux Européens Souverainistes", destiné à porter "la bataille culturelle" à droite.

"Notre objectif est de faire des dossiers thématiques en confrontant l'opinion des Français aux statistiques", explique M. Cebille même s'il reconnaît des choix "éditorialisés". De fait, sur le site, les thématiques sont plutôt conservatrices (indiscipline à l'école, augmentation des baptêmes, manque de places en prison...)

- Méthodologie -

D'après les réactions venues du RN le 27 avril, "on a compris que ça allait poser des problèmes", explique M. Cebille. Dans l'urgence, Hexagone demande à l'Ifop de tester la candidature de Marine Le Pen, ce qui se fait sur un échantillon plus réduit de 2.000 personnes.

"Cela soulève des questions majeures de méthodologie", juge le député LFI Antoine Léaument, rapporteur à l'Assemblée de la commission d'enquête sur l'organisation des élections. Cette commission va d'ailleurs auditionner le directeur général de l'Ifop Frédéric Dabi mercredi, puis M. Stérin la semaine prochaine.

Méthodologiquement, "entre 10.000 et 2.000 personnes, ça ne change pas fondamentalement la fiabilité", défend M. Cebille, lui-même ancien de l'Ifop.

Interrogé par l'AFP, M. Dabi confirme avoir reçu fin avril "une demande d'Hexagone pour faire un complément avec Marine Le Pen" et renvoie vers celui-ci pour en connaître les raisons. "Ce n'est pas mon affaire. Cela n'est pas très fréquent mais ça peut nous arriver qu'un commanditaire complète une enquête par un volet B ou C", dit-il.

Au final, les résultats du sondage montrent que Marine Le Pen et Jordan Bardella obtiendraient sensiblement le même score au 1er tour (entre 32 et 35% selon les configurations) et livreraient un duel serré avec Edouard Philippe au second tour avec un léger avantage pour Jordan Bardella (50/50 avec Bardella contre 48/52 avec Marine Le Pen).

"La force du RN, c'est l'alternative, que le candidat soit Bardella ou Le Pen. (...) Il y a pour l'instant une forme d'indifférence" aux tensions internes apparues ces derniers jours entre les deux leaders du parti sur la question du candidat pour 2027, juge M. Dabi.