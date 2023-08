information fournie par So Foot • 08/08/2023 à 20:14

Un site pour adultes espère devenir le sponsor maillot de Chelsea

West Ham restera toujours avant-gardiste dans le domaine.

Le Mirror rapporte que Chelsea – qui recherche toujours son prochain sponsor maillot à cinq jours de la reprise de la Premier League -, a reçu récemment une étonnante proposition venant du site My.Club, spécialisé dans la création de contenu… pour adultes. « Nous voulons que le logo de My.Club figure sur le devant des maillots de Chelsea avant que le club n’entame sa saison contre Liverpool. Cela permettrait aux Blues d’attirer Kylian Mbappé. Or ce serait formidable de voir Mbappé, Mudryk et les autres partager leurs entraînements exclusifs et animer des FAQ sur notre plateforme, une plateforme pour tous les créateurs », s’est exprimé de manière tout à fait sérieuse Mike Ford, le CEO de la plateforme.…

AL pour SOFOOT.com