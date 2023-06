information fournie par So Foot • 29/06/2023 à 13:17

Un siège du stade Vélodrome offert au petit Kenzo

Kenzo le héros.

Kenzo, supporter de l’OM âgé de huit ans, atteint d’un cancer du cerveau et agressé au stade François-Coty d’Ajaccio (le 3 juin) car il portait un maillot olympien, a été honoré ce mercredi en recevant un siège du stade Vélodrome, dans les locaux de La Provence , ce mercredi. Le minot et sa famille ont reçu un énorme soutien venu de Marseille et de la France entière, depuis le drame.…

TJ pour SOFOOT.com