UN SÉNATEUR AMÉRICAIN ACCUSE LA CHINE DE SABOTER LA RECHERCHE D'UN VACCIN LONDRES (Reuters) - Les Etats-Unis ont la preuve que la Chine cherche à ralentir ou à saboter le développement d'un vaccin contre le COVID-19 par les pays occidentaux, a déclaré dimanche le sénateur américain Rick Scott. "Il faut que nous trouvions ce vaccin. Malheureusement, nous avons la preuve que la Chine communiste essaie de nous saboter ou de le ralentir", a dit l'élu républicain dans une interview à la BBC. "La Chine ne veut pas que nous (...) le trouvions en premier, ils ont décidé d'être un adversaire des Américains et je pense de la démocratie à travers le monde", a-t-il ajouté. Interrogé sur les preuves dont disposeraient les Etats-Unis, Rick Scott a refusé de fournir des détails mais a affirmé qu'elles provenaient des services de renseignement. "Le vaccin est vraiment important pour que nous tous remettions en marche nos économies. Ce que je crois vraiment, c'est que si l'Angleterre le trouve en premier ou si nous le trouvons en premier, nous allons le partager. La Chine communiste, elle ne va pas partager", a-t-il dit. (Kylie MacLellan; version française Bertrand Boucey)

