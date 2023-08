information fournie par So Foot • 20/08/2023 à 17:00

Un sacre pour « toutes les femmes qui se sont battues », rappelle Bonmati

De la suite dans les idées.

Avant d’éclabousser la Coupe du monde de son talent, et d’en être désignée meilleure joueuse, Aitana Bonmati était aussi une des 15 Espagnoles à dénoncer publiquement les méthodes de son sélectionneur Jorge Vilda. Alors, à l’heure de soulever le trophée, la joueuse du Barça a tenu à rappeler le chemin parcouru : « Je veux me souvenir de toutes les femmes qui ont poussé et se sont battues pendant toutes ces années, pour que nous ayons de meilleures conditions, c’est pour elles. » …

