Un retour en sélection qui fait plaisir dans la liste (élargie) de la Slovénie pour l’Euro

30 noms, des tauliers et pleins de mecs inconnus au bataillon.

Le défilé des sélectionneurs s’enchaîne, et c’est désormais au tour de la Slovénie de dévoiler sa liste. Le technicien Matjaž Kek a convoqué un groupe élargi de 30 noms qu’il devra réduire à 26 avant le 7 juin prochain. Sans surprise, on retrouve le portier de l’Atlético de Madrid, Jan Oblak, et le jeune Benjamin Šeško, auteur de 14 buts avec Leipzig cette saison.…

