Un retour en Ligue 1 avant 2030 pour Nancy ?

Nancy retrouve des couleurs et des objectifs.

En décrépitude depuis plusieurs années, au point de toucher le fond au printemps dernier, l’AS Nancy Lorraine est depuis le début de saison en pleine zone de turbulence. Finalement repêché en National, le club lorrain a de nouveau débuté du mauvais pied, au point de limoger Benoît Pedretti et de rappeler le pompier de service Pablo Correa. Comme par magie, l’ASNL s’est imposée ce week-end, de quoi enclencher une nouvelle dynamique, souhaitée plus vertueuse. Dans un entretien accordé à L’Est républicain , l’un des deux propriétaires, Krishen Sud, s’est confié sur les ambitions du club, qui cherche d’abord à retrouver de la stabilité : « On travaille pour se maintenir cette saison et pour jouer la montée ensuite. » …

JF pour SOFOOT.com