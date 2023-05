Un recours déposé par l’Espanyol contre l’Atlético

VARcelone-VARdrid.

Si le match disputé mercredi dernier entre l’Espanyol et l’Atlético de Madrid (3-3) a abouti à une belle remontée des locaux – menés de trois buts avant d’égaliser –, il a également amené sa polémique. Auteur du deuxième but des siens, Antoine Griezmann a en effet vu sa réalisation être validée par la VAR, et non la goal-line technology , inexistante en Espagne. L’image utilisée par l’assistance vidéo à l’arbitrage n’offrant cependant pas d’angle clair, le club catalan a publié un communiqué dans lequel il conteste cette décision, demandant que le match soit déclaré « non avenu » .…

MLM pour SOFOOT.com