information fournie par So Foot • 11/12/2023 à 18:32

Un record de cartons rouges battu lors d’un match de D2 belge

Il y avait moins de sang dans le film Napoléon que sur les terrains belges ce week-end.

Ça faisait bien longtemps qu’on avait pas vu une telle boucherie. Encore plus en Belgique, qui n’a pas la réputation d’un championnat spécialiste des tacles à la gorge. Le week-end dernier, la rencontre entre le Beerschot, leader de Challenger Pro League et Deinze, troisième, a battu le record belge en termes de cartons rouges distribués au cours d’un match. En tout, l’arbitre de la rencontre a dû mettre la main à la poche à huit reprises pour exclure des joueurs et des membres du staff. Sans compter les cinq cartons jaunes qui ont aussi été distribués au passage.…

CD pour SOFOOT.com