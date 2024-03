Un rapport parlementaire britannique préconise des chaussures spécialement conçues pour les femmes

Que ceux qui ont pensé « talons » sortent.

Dans le football féminin, une blessure touche particulièrement les joueuses : les ruptures du ligament croisé antérieur du genou (LCA). Ce constat, partagé par l’UEFA, a mené la commission « Femmes et Égalité » du Parlement britannique à se pencher sur la question. Ce mardi, elle a rendu son rapport public et appelle l’ensemble du secteur sportif à développer du matériel spécifiquement conçu pour les femmes et adapté à leurs problématiques. La commission souligne également la différence de traitement entre les hommes et les femmes. « Nous sommes convaincus qu’un problème de santé d’une ampleur similaire affectant les footballeurs masculins d’élite aurait reçu une réponse plus rapide, plus approfondie et mieux coordonnée » , alerte le rapport.…

QF pour SOFOOT.com