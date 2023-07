information fournie par So Foot • 30/07/2023 à 15:52

Un rappeur rêve de racheter Tottenham

Shawn Carter, de son vrai nom, est déjà actionnaire minoritaire de la franchise NBA des Brooklyn Nets.

À l’image de Roman Abramovitch en mars 2022, le propriétaire de Tottenham, Joe Lewis, pourrait bien être contraint de mettre en vente son joujou. En cause, une inculpation pour délit d’initié aux États-Unis. Le businessman de 86 ans aurait vendu des informations entrepreneuriales sensibles à son cercle proche, qui aurait ensuite tout spéculé sur le marché boursier, dans le but de s’en mettre plein les poches. Ainsi, le rappeur Jay-Z s’est d’ores et déjà porté candidat pour reprendre les Spurs , en compagnie d’autres investisseurs.…

AL pour SOFOOT.com