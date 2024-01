Un quadruplé en 40 minutes pour Cengiz Ünder

Le Florian Thauvin d’Anatolie va mieux.

Rentré en Turquie l’été dernier, l’ancien Marseillais Cengiz Ünder a passé un dimanche après-midi plus tranquille que ses anciens coéquipiers à Thionville. Au placard depuis son arrivée contre 15 millions d’euros l’été dernier, l’ailier a peut-être enfin lancé sa saison, lui qui n’avait marqué q’un but jusqu’ici. Et pour cause : Cengiz Ünder a écrasé Istanbulspor à lui seul, en claquant un quadruplé en 40 minutes (6 e , 34 e , 44 e , 46 e ), après avoir ouvert le score sur sa spéciale. De quoi porter le Fener, large vainqueur face à la lanterne rouge (5-1), et donc toujours leader de SuperLig devant Galatasaray.…

AHD pour SOFOOT.com