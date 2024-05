Un projet sur trois ans pour réduire les lésions ligamentaires dans le foot féminin

Ce n’est pas trop tôt.

Chaque saison, le foot féminin prend un peu plus d’épaisseur. Mais sur certains aspects, le retard sur le foot masculin est encore très important. C’est notamment le cas concernant les blessures, tandis que les crampons sont pensés pour les hommes, et non pour les femmes. Quelques mois après l’enquête lancée par l’UEFA, c’est dans cette optique que la Fifpro, l’Union anglaise, Nike et l’université de Leeds Beckett se sont associés pour accélérer la recherche afin de réduire les lésions du ligament croisé antérieur (LCA), comme l’a dévoilé le syndicat des joueurs professionnels ce mardi.…

LT pour SOFOOT.com