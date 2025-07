Un possible objet interstellaire traverse le Système solaire

Une image du second objet interstellaire jamais détecté par l'humanité, 2I/Borisov, prise en 2019 ( EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY / O. HAINAUT )

Un objet semblant venir d'en dehors du Système solaire a été repéré en train de foncer vers le Soleil, ce qui, si sa provenance est confirmée, en ferait le troisième visiteur interstellaire jamais détecté par l'humanité, a indiqué mercredi l'Agence spatiale européenne (ESA).

Baptisé A11pl3Z, il ne présente pas de risque de collision avec la Terre, a dit à l'AFP le responsable de la défense planétaire de l'ESA, Richard Moissl: "Il va voler profondément dans le Système solaire, en passant juste dans l'orbite de Mars."

Les astronomes sont encore en train de préciser leurs calculs, mais sa vitesse semble dépasser les 60 kilomètres par seconde, soit plus de 200.000 km/h.

Cela signifie qu'il n'est pas lié à l'orbite du Soleil, contrairement aux comètes et aux astéroïdes qui proviennent tous de l'intérieur du Système solaire.

Sa trajectoire elle aussi "indique qu'il n'est pas en orbite autour du Soleil, mais vient de l'espace interstellaire et va y retourner", selon M. Moissl.

"Nous n'en sommes pas sûrs à 100% pour le moment, mais tout autre résultat serait une surprise", a-t-il jugé.

Une confirmation officielle de ses caractéristiques est attendue de la part du Centre des planètes mineures de l'Union astronomique internationale, qui a enregistré plus de 100 observations de l'objet par des astronomes.

Basé à Hawaï (Etats-Unis), le projet ATLAS de surveillance des astéroïdes financé par la NASA (agence spatiale américaine) a découvert l'objet mardi, a écrit l'astronome américain David Rankin sur le réseau social Bluesky.

Des astronomes professionnels et amateurs du monde entier ont ensuite fouillé dans les données enregistrées par les télescopes, reconstituant sa trajectoire jusqu'au 14 juin.

La taille de l'objet est actuellement estimée à 10 à 20 km de diamètre. Mais il pourrait être plus petit s'il est composé de glace, qui reflète plus la lumière.

"Il va briller de plus en plus et s'approcher du Soleil jusqu'à la fin octobre, et sera encore observable (par télescope) jusqu'à l'an prochain", a expliqué M. Moissl.

- Troisième visiteur interstellaire -

Si sa nature est officiellement confirmée, ce serait le troisième objet jamais observé en provenance de l'espace interstellaire.

Le premier, Oumuamua, avait été détecté en 2017. Il était si étrange qu'au moins un scientifique renommé avait fini par se convaincre qu'il s'agissait d'un vaisseau extraterrestre - sa théorie a depuis été démentie par des recherches supplémentaires.

Le deuxième bolide interstellaire, 2I/Borisov, avait été détecté en 2019.

Impression d'artiste d'Oumuamua, le premier objet interstellaire jamais détecté par l'humanité dans le Système solaire ( European Southern Observatory / M. Kornmesser )

A11pl3Z paraît "se déplacer beaucoup plus rapidement que les deux premiers objets extra-solaires qui avaient été découverts", a dit à l'AFP Mark Norris, astronome à l'université britannique de Central Lancashire.

L'objet se trouve actuellement à peu près à la même distance de la Terre que Jupiter, selon M. Norris.

Il a déploré ne pas pouvoir observer A11pl3Z mercredi soir dans son télescope mercredi soir, car il n'est actuellement visible que dans l'hémisphère Sud.

Selon des modélisations, dit-il, il y aurait jusqu'à 10.000 objets interstellaires circulant à tout moment dans le Système solaire, dont la plupart seraient plus petits que l'objet fraîchement découvert.

Si ces modélisations sont exactes, cela signifie que le nouvel observatoire Vera C. Rubin, situé au Chili, pourrait bientôt découvrir de petits voyageurs interstellaires tous les mois, estime Mark Norris.

Richard Moissl a expliqué qu'il est impossible d'envoyer une mission spatiale pour intercepter le nouvel objet.

Mais un tel événement offre néanmoins aux scientifiques une occasion rare d'étudier des corps provenant de l'extérieur du Système solaire.

Par exemple, si des observations permettent de détecter sur un tel objet des précurseurs de la vie, comme des acides aminés, cela donnera aux chercheurs "beaucoup plus confiance dans le fait que les conditions pour l'apparition de la vie existent dans d'autres systèmes stellaires", selon M. Norris.