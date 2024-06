information fournie par So Foot • 19/06/2024 à 10:06

Un orang-outan pronostique les matchs de l'Allemagne à l'Euro

Ferait-il mieux que vous sur la So Foot League ?

Le nouveau Paul le Poulpe s’appelle Walter, a 35 ans et est un orang-outan vivant au zoo de Dortmund. Le nouvel oracle a été repéré par l’agence de presse Reuters et essaye de pronostiquer les matchs de l’équipe d’Allemagne cet été en choisissant une écharpe autour d’un sac. Le grand singe ne s’est pas trompé pour le match d’ouverture Allemagne-Ecosse (5-1), même si ce n’était pas très compliqué, et remet son statut en jeu avant le deuxième match de la bande à Toni Kroos, la choisissant de nouveau face à la Hongrie.…

UL pour SOFOOT.com