Un OM-PSG pour réviser ses classiques

À l’aube d’une fin de saison palpitante, Marseillais et Parisiens ont rendez-vous ce dimanche soir dans un Vélodrome bouillant. L’occasion de faire le point sur leurs ambitions pour le sprint final qui s’annonce.

Voilà à peine plus d’un an, l’OM et le PSG s’offraient à quelques jours d’intervalle deux danses bien différentes, dans un Vélodrome d’abord chauffé à blanc pour sa première victoire contre l’ogre parisien depuis 2011 en Coupe, puis calmé par le retour de Kylian Mbappé trois semaines plus tard. Double buteur et passeur pour Lionel Messi, le numéro 7 rouge et bleu se faisait alors le symbole de l’écart désormais habituel entre les deux formations.

Ce dimanche, le 50 e Classique disputé dans la cité phocéenne sera vraisemblablement son dernier, lui qui n’a jamais perdu en quinze empoignades avec les Phocéens (pour dix buts personnels, au passage). « Ça fait partie des 2, 3 stades en France qui sont les plus chauds , disait-il à propos de l’antre olympien lundi dernier, avant d’y accueillir le Chili avec les Bleus. Pour être honnête, je comprendrais si je suis sifflé, il y a un Clásico dimanche, je suis joueur du PSG. » Hué, le capitaine s’est finalement économisé face à la Roja . Pour mieux martyriser ses meilleurs ennemis quelques jours plus tard ?…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com