information fournie par So Foot • 08/12/2023 à 09:41

Un nouvel actionnaire minoritaire au PSG

Il pleut des millions sur la capitale.

Le PSG et Arctos Partners ont annoncé ce jeudi un accord qui permet au fonds d’investissement de posséder 12,5% du club francilien. L’Équipe parle d’une entrée de 531 millions d’euros dans les finances parisiennes : le PSG est désormais valorisé à 4,25 milliards d’euros selon Forbes . D’après le Financial Times , Arctos possède des parts dans vingt organisations sportives professionnelles, dont les Golden State Warriors et les Kings de Sacramento, en NBA.…

CD pour SOFOOT.com