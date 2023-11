information fournie par So Foot • 28/11/2023 à 18:13

Un nouveau Zidane convoqué avec le groupe pro du Real Madrid

C’est pour l’instant un perfect pour la progéniture de Zizou.

Après ses frères aînés Enzo et Luca, Théo va à son tour connaître la joie d’une convocation avec le groupe pro du Real Madrid, déjà qualifié avant d’affronter le Napoli. Devant la cascade de forfaits qui touche les Madrilènes, notamment au milieu de terrain (Modric, Tchouaméni, Camavinga), le Français se fraie donc pour la première fois un chemin au sein de l’équipe première avec plusieurs compères de La Fabrica comme Nico Paz ou Mario Martin. Titulaire à 11 reprises, plus deux entrées en jeu avec les jeunes du Real cette saison, le jeune joueur de 21 ans tentera de connaître une plus grande réussite que ses aînés. Enzo n’a joué que 45 minutes avec les A tandis que Luca, convoqué à 14 reprises en deux saisons, n’a disputé que deux rencontres.…

CD pour SOFOOT.com