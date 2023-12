Un nouveau record pour Lamine Yamal

Des records en veux-tu, en voilà.

Membre à part entière de l’équipe première du FC Barcelone depuis août, Lamine Yamal n’en finit plus d’affoler les compteurs avec son club formateur. Le jeune Espagnol de 16 ans s’est offert un nouveau record à accrocher à son tableau de chasse, cette fois-ci en Ligue des champions malgré la défaite de son club sur la pelouse du Royal Antwerp (3-2) : il est devenu le plus jeune passeur décisif de l’histoire de la compétition, à 16 ans et 153 jours. Il efface ainsi des tablettes un ancien de la maison détenant le record depuis 2007 : Bojan Krkić, qui avait délivré une assist avec le Barça à 17 ans et 91 jours.…

CD pour SOFOOT.com