information fournie par So Foot • 13/09/2023 à 12:58

Un mois d’absence pour Marco Asensio, d’après Luis de la Fuente

Le PSG et l’Espagne : une histoire de désamour.

Après avoir essuyé de nombreuses défaites sur la scène européenne face au FC Barcelone et au Real Madrid, après avoir enchaîné les transferts hasardeux de joueurs ibériques non convaincants, voilà que le Paris Saint-Germain est plombé par la Roja elle-même. Pendant que la sélection espagnole roulait sur la Georgie (1-7), Marco Asensio, nouvelle recrue du club de la capitale, quittait ses partenaires avant le retour au vestiaire. Si ce pépin physique a fait le bonheur de Lamine Yamal, il prive surtout le PSG d’un des éléments qui s’étaient fait remarquer en ce début de saison.

Sous les couleurs parisiennes, il a déjà inscrit deux buts et délivré une passe décisive, mais ne pourra pas bénéficier de continuité, puisque son sélectionneur, Luis de la Fuente, a indiqué une absence relativement longue de l’attaquant : « C’est presque certain que nous ne pourrons pas compter sur Olmo et Asensio pour la trêve d’octobre. » Il devrait ainsi manquer les échéances importantes à venir du PSG avec un calendrier chargé composé de Nice, Dortmund, Marseille, Newcastle ou encore Rennes.…

EL pour SOFOOT.com