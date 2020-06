Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un million de bières attendent les buveurs à la réouverture des bars en Europe Reuters • 04/06/2020 à 18:00









UN MILLION DE BIÈRES ATTENDENT LES BUVEURS À LA RÉOUVERTURE DES BARS EN EUROPE par Philip Blenkinsop et Andreas Mortensen BRUXELLES/COPENHAGUE (Reuters) - La réouverture progressive des bars en Europe, fermés depuis des mois en raison de l'épidémie de coronavirus, va permettre de profiter d'un million de bières gratuites ou prépayées dans le cadre de programmes mis en place par les brasseurs pour venir en aide aux débits de boissons et soutenir leurs propres ventes. Durant le confinement et la fermeture des bars, Anheuser-Busch InBev et d'autres ont lancé des programmes permettant aux consommateurs d'acheter en avance des bières et de bénéficier dans certains cas d'une consommation gratuite à la réouverture de ces établissements. Le programme d'AB InBev, baptisé "Café courage", initialement lancé en Belgique, a permis de vendre plus de 200.000 bières de marques Stella Artois, Jupiler et d'autres. Ce programme a depuis été étendu à vingt autres marchés en Europe, au Brésil ou encore à Hong Kong, permettant de récolter plus de six millions de dollars pour les bars, pubs et restaurants. Heineken, le deuxième brasseur mondial, a pour sa part écoulé 270.000 bières via ses différents coupons et bon d'achats qui peuvent être échangés dans des bars contre une boisson. Le brasseur danois Carlsberg a choisi, quant à lui, d'offrir des bières gratuites dans un bar aux consommateurs qui achètent en supermarché une bouteille ou une canette via son programme "Adopte un fût". La France est devenue mardi le dernier pays en date en Europe à jouir de la réouverture des bars et restaurants en zone verte, et des terrasses en Ile-de-France, dans le sillage la veille des Pays-Bas. L'Irlande et la Belgique devraient suivre dans le courant du mois et la Grande-Bretagne en juillet. Julian Marsili, directeur mondial de la marque Carlsberg, a déclaré que la campagne lancée par le groupe se poursuivrait durant l'été pour doper notamment la fréquentation des bars dans les lieux touristiques, les voyages à l'étranger étant susceptibles d'être peu nombreux. En temps normal, les brasseurs écoulent un tiers de leur production via les pubs, les bars et les cafés. En valeur, ce canal peut représenter 60 à 65% de leurs ventes, selon Pierre-Olivier Bergeron, secrétaire général de la fédération Brewers of Europe. Durant le confinement, les ventes de bière dans les magasins ont augmenté mais à un niveau bien insuffisant pour compenser la perte de chiffre d'affaires des consommations sur place, selon les données aux Etats-Unis du cabinet d'études Nielsen. (Version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

