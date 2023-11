information fournie par So Foot • 06/11/2023 à 10:28

Un million d’euros de perte par an pour le Paris FC avec la billetterie gratuite à domicile

Après la décision, l’explication.

« Pour la première fois au monde, désireux de proposer une nouvelle vision innovante du football en accueillant le plus large public possible, le Paris FC offrira dorénavant une billetterie gratuite pour tous ses matchs à domicile, au stade Charléty, à partir de la réception de Bastia le 11 novembre jusqu’à la fin de la saison 2023-2024 » . Il y a quelques jours, le club du 13e arrondissement de Paris avait surpris tout son monde à travers un communiqué. Tous les matchs à la maison seront désormais gratuits, un processus novateur qui concernera l’ensemble des rencontres de l’équipe masculine, engagée en Ligue 2 BKT, et féminine, en lice en D1 Arkema. Invité à sur le plateau de BFMTV ce lundi matin, le président du Paris FC Pierre Ferracci a confié vouloir aussi voir le stade Charléty plein avec cette opération.…

