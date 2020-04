Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un militaire français se tue à l'entraînement, un autre blessé Reuters • 29/04/2020 à 23:20









PARIS (Reuters) - Un militaire français s'est tué et un autre a été grièvement blessé en chutant à l'entraînement mercredi en Gironde, annonce le ministère des Armées dans un communiqué. "Au cours d'un entraînement à (une mission de sauvetage) réalisé par un Caracal de l'Escadron d'hélicoptères 1/67 "Pyrénées", deux militaires ont chuté au sol dans des circonstances qui restent à établir", précise le ministère. L'un d'eux, le sergent Pierre Pougin, sauveteur plongeur héliporté de l'escadron d'hélicoptères 1/67 "Pyrénées" de la base aérienne 120 de Cazaux (Gironde), a été tué. "A ses côtés, un infirmier du Service de santé des armées affecté à l'antenne médicale de Cazaux, grièvement blessé, a été rapidement pris en charge par les secours", ajoute le communiqué. (Bureau de Paris)

