information fournie par So Foot • 27/09/2023 à 16:37

Un match historique a eu lieu en coupe d'Autriche

Le peuple contre l’argent.

En 2005, le groupe Red Bull rachetait l’Austria Salzbourg en changeant le logo, les couleurs et le nom (Red Bull Salzbourg), effaçant ainsi une partie du passé du club. « Recréé » à l’initiative de supporters, échaudés par la disparition de leur club d’origine, l’Austria – avec le nom original – est reparti des plus bas championnats locaux, jusqu’à être aujourd’hui en troisième division nationale, pendant que sa « nouvelle » version a empilé les titres depuis le rachat (14 en 18 ans). Et pour la première fois, les deux entités s’affrontaient, ce mardi, à l’occasion du deuxième tour de la Coupe d’Autriche. C’est donc un derby très spécial qui se jouait.…

JF pour SOFOOT.com