Un match arrêté pour insultes racistes en Espagne

L’Espagne enchaîne les scandales racistes, et rien ne change.

Alors que Vinicus est souvent la cible d’insultes à caractère raciste depuis qu’il évolue en Liga, il n’est pas le seul à être victime de tels méfaits. Mais la première division espagnole n’est pas non plus l’unique théâtre de ces débordements. Ce samedi, c’est en troisième division que certains idiots ont réussi à se faire remarquer. En effet, la rencontre entre Sestao et le Rayo Majadahonda n’a pu aller à son terme, arrêté à un peu moins de cinq minutes de la fin. En cause, des injures racistes à l’encontre du gardien du Rayo, Cheikh Sarr, qui a finalement été exclu.…

JF pour SOFOOT.com