Un lien « assez fort » s’est créé entre Adrien Rabiot et Didier Deschamps

Le Duc a parlé.

Avare d’entretien face à la presse, Adrien Rabiot s’est longuement confié à L’Équipe durant cette trêve internationale marquée par la victoire importante contre l’Irlande (2-0) dans le cadre des qualifications à l’Euro et de la prochaine rencontre amicale face à l’Allemagne, mardi. Titulaire dans le double pivot aux côtés d’Aurélien Tchouameni, le natif du Val-de-Marne n’est pas celui que l’on remarque en premier sur le rectangle vert, mais est pourtant devenu l’une des pièces maîtresses de Didier Deschamps depuis le dernier Mondial. « On échange beaucoup plus , a indiqué le joueur quant à sa relation avec son sélectionneur. Sur le jeu, sur la vie de groupe. Plus librement aussi. Peut-être que lors de mon premier passage, j’étais un peu plus timide, moins affirmé. Aujourd’hui, un lien assez fort s’est créé. On peut discuter de pas mal de choses, même par rapport au club, à l’extérieur. C’est important pour moi. »

Le milieu de la Juventus, qui a prolongé son contrat sur le gong, peut évidemment parler de la Vieille Dame avec Didier Deschamps, son prédécesseur à Turin. En club comme en sélection, celui qui a aujourd’hui 28 ans s’affirme comme un taulier face à des joueurs de plus en plus jeunes. « C’est assez facile de communiquer. Il y en a certains avec qui il faut adapter le discours, être plus dans le conseil, et d’autres avec lesquels on parle plus d’égal à égal. J’essaie d’être avec eux comme les plus âgés ont été avec moi en équipe de France ou au PSG, comme Guillaume Hoarau, Christophe Jallet, Nicolas Douchez, Sylvain Armand, même Mamadou Sakho qui venait du centre (de formation du club parisien) , quand j’ai débuté. Ils m’avaient aidé à m’intégrer » , a expliqué Adrien Rabiot, désormais aussi expérimenté que performant.…

EL pour SOFOOT.com