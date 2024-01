information fournie par So Foot • 04/01/2024 à 09:44

Un joueur de National part en Serie A

Passer du National 2 à la Serie A en six mois, chapeau.

Pas étranger au début de saison canon du promu rouennais en N1, Farès Ghedjemis est désormais un joueur de Frosinone Calcio en Serie A. Son transfert, en provenance du FC Rouen, est estimé à 300 000 euros et est le plus cher du club normand. Dans le communiqué de départ posté sur le site du club, le FC Rouen envoie tous ses vœux de bonheur dans la langue de Dante : « Merci pour tout Farès e buona fortuna a te in Italia ! » …

LP pour SOFOOT.com