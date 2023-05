information fournie par So Foot • 04/05/2023 à 12:26

Un joueur de D4 allemande a participé à une émission de téléréalité

Jamie Tartt dans la vraie vie.

Joueur de football allemand au Weiche Flensburg (D4 allemande), Kevin Njie a aussi participé à une émission de téléréalité au concept bien particulier. L’émission Too Hot To Handle (« Séduction haute tension » en français) rassemble sur une île des personnes pouvant remporter une importante somme d’argent qui diminue s’ils sont coupables d’un quelconque rapprochement. S’il confirme n’avoir eu aucun moyen de communication avec le monde extérieur, il avoue tout de même qu’un membre de la production lui donnait « les résultats des matchs de la ligue régionale » et notamment ceux de son équipe, comme il le raconte dans une interview au magazine allemand 11 Freunde .…

MLM pour SOFOOT.com