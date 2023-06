Un joueur d’Everton brade ses équipements sur Facebook

La seconde main, ça paye bien.

Jean-Philippe Gbamin, le milieu de terrain d’Everton qui enchaîne les prêts (CSKA Moscou, Trabzonspor) a décidé de revendre tous ses équipements des Toffees via les réseaux sociaux. Depuis sa signature en Angleterre, l’Ivoirien de 27 ans n’a disputé que huit matchs, et c’est peut-être ce qui l’a poussé à brader maillots, survêtements, chaussettes et shorts du club anglais. Concernant le titre de l’annonce, aucune prise de tête, tout en simplicité, comme s’il s’agissait d’une offre de vente Vinted : « Ensemble de vêtements du club de football d’Everton. Maillots neufs et portés, 300 livres ». …

AC pour SOFOOT.com