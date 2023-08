Un jeune joueur de Liverpool victime de racisme

La bêtise n’a pas d’âge.

Ce vendredi, un incident a émaillé une rencontre opposant les U16 de Liverpool à ceux de la Juventus dans le cadre d’un tournoi organisé par le Red Bull Salzburg appelé « Next Generation Trophy ». Comme le rapporte The Guardian, une jeune pépite des Reds s’est plaint auprès de son staff et de l’arbitre de touche du comportement raciste de l’un de ses adversaires. Le match a alors immédiatement pris fin et le staff des Bianconeri a présenté ses excuses. « L’individu responsable a été identifié immédiatement et retiré de la compétition grâce à l’intervention rapide de nos propres joueurs et de notre personnel, des organisateurs du tournoi et de la direction de l’équipe adverse, qui a également pris des mesures disciplinaires supplémentaires, y compris éducatives» a déclaré à The Athletic un porte-parole de Liverpool. Effet immédiat : le joueur en question a été suspendu jusqu’à la fin de la compétition et envoyé suivre un programme d’éducation à la lutte contre les discriminations.…

AC pour SOFOOT.com