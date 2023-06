information fournie par So Foot • 28/06/2023 à 20:47

Un jeune espoir de Guingamp quitte le club à cause d’un contrat non valable

La tuile.

Ewen Jaouen, jeune espoir de l’En Avant Guingamp au poste de gardien de but, va quitter le club. Son contrat élite, signé en juillet 2022, n’avait pas été homologué par la ligue, puisque le jeune homme était encore mineur au moment de le parapher. « Face à ce refus, le club et les conseillers d’Ewen s’étaient mis d’accord en toute confiance, pour qu’à la fin de son contrat “aspirant” (le 30 juin 2023) , un contrat stagiaire soit signé jusqu’à sa majorité (le 29 décembre 2023). Le contrat “élite” prenant effet le 1 er janvier 2024 jusqu’au 30 juin 2028 », écrit le club dans son communiqué, affirmant que la décision du joueur de quitter la Bretagne « provoque incompréhension, déception et colère ». …

TB pour SOFOOT.com