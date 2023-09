information fournie par So Foot • 26/09/2023 à 10:00

Un homme fiché S a menacé de poser une bombe au Parc des Princes

Avant que le PSG ne pose un classique.

Aux alentours de 20 heures, dimanche, un homme a lui-même appelé la police annonçant qu’il allait poser une bombe au Parc des Princes, théâtre du choc tant attendu entre le Paris Saint Germain et l’Olympique de Marseille (4-0). Selon les informations de RMC Sports, la recherche de cet individu de 29 ans a duré plusieurs heures et a évidemment mobilisé un grand nombre de membres des forces de l’ordre. D’après BFM Paris Île-de-France, l’homme serait fiché S. Ce dernier se serait déjà rendu coupable d’une agression « sans raison apparente » d’une touriste dans un café parisien dans la journée de dimanche dernier. Après une course contre-la-montre effrénée, ce sont les policiers de la BRAV-M qui lui ont mis la main dessus, dans le 15 e arrondissement de la capitale, sans qu’il ne présente de menace sur lui. « Lors de son interpellation, l’homme aurait déclaré être un agent des services de renseignement. Il a été transporté à l’infirmerie psychiatrique de l’Hôtel-Dieu » , indique BFM Paris Île-de-France.…

EL pour SOFOOT.com