Un hommage sera rendu aux victimes du séisme lors de la prochaine journée de Ligue 1

Courage au peuple marocain.

Vendredi soir, un séisme de magnitude 6,8 sur l’échelle de Richter a dévasté le sud-ouest de Marrakech, au Maroc. Le bilan provisoire fait état de plus de 2000 morts, et 2000 blessés. Une catastrophe qui a fait réagir le monde du football, notamment les Lions de l’Atlas, qui ont annulé leur match face au Liberia, et qui ont donné leur sang. Ce samedi, la LFP a annoncé qu’ « en hommage aux victimes du terrible séisme qui a touché le Maroc, tous les coups d’envoi des matchs de la 5 e journée de Ligue 1 et de la 6 e journée de Ligue 2 seront précédés le week-end prochain d’une minute de recueillement » .…

LT pour SOFOOT.com